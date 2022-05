2020-02-26 - Recopa Sul-Americana - FLAMENGO X INDEPENDIENTE DEL VALLE - Jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, no Maracana. Jorge Jesus. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Rio - Jorge Jesus causou polêmica ao declarar que estará disponível para trabalhar no Flamengo até o próximo dia 20, mesmo com Paulo Sousa ainda no cargo. Durante o programa "ESPN FC", Zinho, ex-jogador do Rubro-Negro, afirmou que, mesmo antes da fala, o treinador já era visto com antipatia entre profissionais brasileiros.

“Como treinador ele é ótimo, mas quando abre a boca ele causa muitos problemas. Ele não era um cara querido entre os treinadores no Brasil. Eu conversei com muitos treinadores brasileiros que disseram que ele era até antipático naquilo de cumprimentar, de se falar… Não era um cara que trazia um ambiente bom“, afirmou.

Internamente, o Flamengo não se comoveu com as declarações de Jesus e não cogita demitir Paulo Sousa. O departamento de futebol manterá o português no cargo.