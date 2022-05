Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/05/2022 15:25

Rio - Jorge Jesus já deixou claro que deseja voltar ao Flamengo, mas a situação não é tão simples. Durante o "Seleção SporTV" desta quinta-feira, o repórter Eric Faria afirmou que Marcos Braz e Bruno Spindel, homens fortes do futebol do clube, não cogitam a demissão de Paulo Sousa. Segundo o jornalista, a imposição por uma troca pode até resultar em mudanças no departamento de futebol.

"Eu não vou afirmar que o Jorge Jesus não vai voltar ao Flamengo agora. Eu acho que, se voltasse agora, teria uma destituição geral no departamento de futebol. "O presidente Rodolfo Landim entende que tem que ser o Jorge Jesus o técnico". Aí eu poderia apostar que ele não convenceria quem manda no futebol do Flamengo. E, para isso acontecer, teria que sair todo mundo para aí sim o Rodolfo Landim contratar o Jorge Jesus", disse Eric.

"Pelo que eu apurei e pelo que acompanho, poderia quase que apostar meu dinheiro que o Marcos Braz e o Bruno Spindel não demitiriam o Paulo Sousa agora para contratar o Jorge Jesus. "Ah, mas o Flamengo quer muito o Jorge Jesus". Nesse caso, eu imagino, até apostaria, que esses dois dirigentes sairiam do clube com o Paulo Sousa", completou.

Eric também disse ter ouvido de Jesus a mesma declaração que foi publicada pelo "UOL" nesta quinta, de que estaria esperando o Flamengo até o dia 20.

"Tudo isso o que ele falou é verdade. Eu ouvi muitas dessas declarações na segunda e na terça, quando ele participou da gravação do "Bem, Amigos!" especial. Depois fomos jantar, depois fui para o hotel com o Jorge Jesus, fui para o aeroporto com o Jorge Jesus. Das minhas 48h em São Paulo, passei muitas horas ao lado dele, ouvindo muitas dessas declarações. Por que não publiquei? Porque para mim ficou claro que era uma conversa informal. Esse é o meu caso. Não sei se é o caso do Renato (Maurício Prado, autor da publicação)", afirmou.