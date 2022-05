Jorge Jesus - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 05/05/2022 13:28

Ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite recebeu Jorge Jesus e sua família em sua residência, no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, onde acompanharam o empate do Rubro-Negro em 2 a 2 com o Talleres, pela Libertadores. Na ocasião, o Mister falou ao jornalista Renato Maurício Prado sobre o desejo de retornar ao clube, mas deu prazo: até o dia 20 de janeiro. Em breve contato com o LANCE!, nesta quinta, Kleber Leite manifestou o desejo pelo reencontro de JJ com o clube.



"Jorge Jesus é apaixonado pelo Flamengo. E diria, sem medo de errar, no que diz respeito à nossa torcida, que a recíproca é verdadeira. Tomara que este reencontro, um dia, ocorra", afirmou Kleber Leite.



Em sua passagem pelo Flamengo, entre 2019 e 2020, Jorge Jesus ficou próximo de Kleber Leite, presidente histórico do Fla. Desde a saída do Mister, os dois já estiveram juntos em outras oportunidades, inclusive em Portugal, onde o ex-mandatário foi recebido pelo técnico.