FlamengoDiego Lima / AFP

Publicado 04/05/2022 22:15

A torcida não gostou do resultado e, muito menos, do desempenho do Flamengo diante do Talleres, em jogo que acabou empatado em 2 a 2. O técnico Paulo Sousa pensa diferente e entende que o final foi feliz para o Rubro-Negro no duelo em Córdoba, na Argentina.

Após o confronto, o português concedeu entrevista coletiva e falou sobre o desempenho do Flamengo e o resultado diante do Talleres.

"A nossa equipe, dentro do que foi a circunstância do jogo, acho que estamos todos de parabéns, sobretudo aos atletas que entraram. Eles deram maior qualidade para podermos empatar e pensar em ganhar."

O Flamengo agora vira a chave e volta a focar no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro encara o Botafogo, no domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, às 11h. Para este duelo, Paulo Sousa não terá Pablo, que se machucou diante do Talleres, e pode não contar com Pedro, que sentiu um incômodo muscular e será reavaliado pelo Departamento Médico.