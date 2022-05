Flamengo - Diego Lima / AFP

FlamengoDiego Lima / AFP

Publicado 04/05/2022 20:22

O Flamengo ganhou mais um integrante no Departamento Médico, que já conta com oito atletas. Aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Talleres nesta quarta-feira, pela Libertadores, o zagueiro Pablo sentiu dores musculares em uma das coxas e foi substituído.

Pablo voltou recentemente de uma grave contusão no joelho, com tempo de recuperação mais rápido do que o estabelecido, mas agora sofreu um problema muscular e ficará ausente por tempo indeterminado.

A assessoria do clube apenas informou que: "Pablo sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e será reavaliado no CT."

Neste momento, o Flamengo tem os seguintes atletas no Departamento Médico: Gustavo Henrique, Matheuzinho, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Vitinho, Marinho, Matheus França e, agora, Pablo.