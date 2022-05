Diego Ribas - Marcelo Cortes / Flamengo

Diego RibasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/05/2022 16:07

Rio - Um dos jogadores mais antigos do elenco do Flamengo, Diego Ribas tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. A possibilidade de deixar o clube carioca vem sendo bastante ventilada nos últimos dias. Em entrevista para o "Flow Sport Club", o camisa 10 falou sobre seu futuro no clube.



"Tenho uma relação muito forte com o Flamengo. Minha decisão não foi só em 2016. Foi 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Tive sempre propostas para sair, como agora, de outros clubes brasileiros, mas escolhi o Flamengo e aqui que eu quero estar. Vai além do futebol", afirmou.

Diego Ribas não deverá ter seu contrato renovado com o Flamengo. O veterano foi titular na conquista do Brasileiro de 2020, mas depois da saída de Rogério Ceni perdeu espaço, primeiramente com Renato Gaúcho e agora com Paulo Sousa.