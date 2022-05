Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/05/2022 11:27 | Atualizado 04/05/2022 11:34

Rio - O Flamengo vem observando alguns nomes que pode reforçar o elenco para o segundo semestre com a reabertura da janela de transferências. E de acordo com o portal "Torcedores.com", um jogador que disputou a Copa do Mundo de 2018 pode reforçar o clube carioca.

De acordo com o site, o lateral-direito Mário Fernandes, do CSKA, da Rússia, foi oferecido ao clube carioca e agradou o técnico Paulo Sousa. Nascido no Brasil, o jogador, de 31 anos, disputou o último Mundial defendendo as cores do país sede.

A lateral direita é uma posição considerada carente no elenco. Atualmente, Matheuzinho, Rodinei e Isla são as opções para o setor, mas nenhum deles conseguiu se impor como titular absoluto. Matheus Fernandes também pode jogar como meia ou até como ala, a versatilidade, seria um dos fatores que teriam agradado o técnico do Flamengo.



O nome do jogador teria chegado ao Flamengo por conta do empresário Giuliano Bertolucci, que já intermediou outras negociações envolvendo o clube carioca na Europa. De acordo com o site, Marcos Braz e Bruno Spindel já fizeram contato inicial com o agente de Mário Fernandes, para sondar a situação do jogador.

Para fechar com o Rubro-Negro, o jogador, de 31 anos, terá que reduzir o seu salário. Ele receberia algo em torno de 370 mil euros (R$ 2 milhões) por mês no CSKA Moscou. Três semanas atrás, Mário Fernandes pediu para seu agente começar a ouvir propostas de clubes do Brasil.