Torcida do Flamengo na final da Libertadores de 2021 - Divulgação

Publicado 03/05/2022 16:59

Rio - A apresentadora Glenda Kozlowski se mostrou decepcionada com a postura da torcida do Flamengo na final da Libertadores de 2021, vencida pelo Palmeiras por 2 a 1, em Montevidéu. Em entrevista ao podcast "90+3", do canal da Libertadores no YouTube, a jornalista, que é flamenguista declarada, disse que estranhou a falta de apoio dos rubro-negros em alguns momentos e exaltou a torcida do Palmeiras.

"É uma torcida que está de parabéns há um tempo pela forma de torcer pelo time, pela forma de comprar o Abel Ferreira em um momento difícil do time. A torcida bancou o Abel quando falaram em demitir ele. A forma como a torcida vem se comportando nos estádios. Em nenhum momento, por exemplo, em Montevidéu, onde eu estava, posso falar, em nenhum momento a torcida do Palmeiras se intimidou, ficou calada enquanto o jogo rolava", iniciou Glenda.

"Quando o Flamengo empatou aquele jogo, aí é que a torcida do Palmeiras cantou cinquenta vezes mais. A torcida do Flamengo era 3 para 1. A torcida do Flamengo, quieta, calada. Eu nunca vi isso. Eu pensei: 'Nossa, cadê a torcida que vai para o Maraca?' Era uma reação geral no meu grupo de amigos. Não sei o que houve. 'Cadê a torcida do Maraca, agora que a gente tem que apoiar, cantar'. Calada. A torcida do Palmeiras enlouquecida", completou.