Flamengo e clubes de São Paulo marcam reunião para selar acordo pela ligaFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/05/2022 21:40

Rio - Os bastidores do futebol brasileiro ganharão um capítulo relevante nas próximas horas. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino preparam a criação da nova Liga independente e, para avançar nas pretensões, terão seus respectivos representantes se reunindo nesta terça, em um hotel em São Paulo, às 10h (de Brasília), para debater o tema. A informação inicial é do "Goal" e foi confirmada pelo LANCE!.



Enquanto Flamengo e Corinthians estão alinhados, em conversas frequentes e almejam seguir com uma maior fatia dos direitos de transmissão televisiva, por conta de terem as torcidas mais populosas do país, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza já se manifestaram, nos bastidores, que visam a igualdade nas divisões das cotas de TV.



Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Administrativo e homem-forte da diretoria do Athletico, aliás, busca angariar clubes que, embora interessados na Liga, aspirem um acordo com equanimidade nos valores quanto aos direitos televisivos.

A Liga Espanhola, a Premier League e a BTG Pactual fizeram ofertas para clubes brasileiros para comandar a liga nacional, mas atuais divergências nos bastidores ainda não culminaram no acerto. Além da desta terça, novas reuniões estão previstas nos próximos meses.