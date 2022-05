Gabigol é o atleta mais valorizado do Brasil - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/05/2022 16:05

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo, é o atleta mais valorizado do Brasil e o 11º no mundo inteiro, com exceção de cinco grandes ligas europeias. A pesquisa foi publicada nesta segunda-feira (2) pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES, na sigla em inglês).

O valor de Gabigol, de 25 anos, é estimado em 38,5 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões), acima dos jogadores colocados na lista do futebol brasileiro. Além do atacante, o meia-atacante Arrascaeta, é projetado em 29,5 milhões de euros (R$ 156 milhões), e o meio-campista Danilo, do Palmeiras, que completa o Top 3 sendo projetado em 28,1 milhões de euros (R$ 150 milhões).

O critério da avaliação é considerado pela idade, desempenho em campo e tempo de contrato. Nesse caso, o jogador mais jovem, que possui mais tempo de contrato e tenha um desempenho melhor, acaba sendo projetado no topo da lista, muito mais do que um veterano com contrato de uma temporada.

Veja o Top 10 do Brasil:

Gabigol (Flamengo), 38,5 milhões de euros

Arrascaeta (Flamengo), 29,5 milhões de euros

Danilo (Palmeiras), 28,1 milhões de euros

Zaracho (Atlético-MG), 26,3 milhões de euros

Pedro (Flamengo), 25,6 milhões de euros

Raphael Veiga (Palmeiras), 25,1 milhões de euros

Luiz Henrique (Fluminense), 24,1 milhões de euros

Marcos Leonardo (Santos), 23,2 milhões de euros

Gabriel Pirani (Santos), 22,9 milhões de euros

Helinho (RB Bragantino), 21,6 milhões de euros.