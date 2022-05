Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal

Publicado 02/05/2022 13:58

João Gomes Alexandre Vidal/Flamengo Rio - Um dos destaques do Flamengo nesta temporada, o volante João Gomes pode deixar o clube em breve. De acordo com o jornalista Ekrem Konur, o jogador está na mira do Atlético de Madrid para a próxima janela de transferências.

A tendência é que o time espanhol faça uma oferta em torno de 8 milhões de euros (R$ 42 milhões). No entanto, João também tem sido observado pelo Manchester United e já teria manifestado sua preferência pelo clube inglês.

Nos profissionais do Flamengo desde 2020, João Gomes vive sua melhor temporada com a camisa rubro-negra. O volante tem contrato com o clube carioca até 2025.