Pedro deixou sua marca na vitória do Flamengo - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 01/05/2022 20:02 | Atualizado 01/05/2022 20:36

Piauí - Com casa cheia no Piuaí, o Flamengo fez a sua estreia na competição contra o Altos. Comandado por Paulo Sousa, o Rubro-Negro entrou em campo com uma equipe bastante modificada. A atuação não foi das melhores, mas a vitória veio. O clube carioca saiu atrás, mas com gols de Pedro e João Gomes conseguiu a virada por 2 a 1 e abriu vantagem no confronto.

Com o resultado, o Flamengo irá jogar no Rio por um empate para não dar qualquer chance a zebra e se classificar para as oitavas de final da competição. Uma vitória mínima do clube do Piauí leva a disputa para as penalidades. Para avançar direto, o Altos precisará vencer por dois ou mais gols de vantagem.

O primeiro tempo começou com o Flamengo tendo mais a posse de bola que os rivais. Porém, o Rubro-Negro enfrentou muita dificuldade na criação. Apesar de ter finalizado mais, a melhor oportunidade da etapa inicial foi do Altos. Manoel acertou um chute no travessão e por pouco não abriu o placar para os donos da casa.

A volta para o intervalo fez o time do Altos se tornar ainda mais perigoso. Aos 16 minutos, os donos da casa abriram o placar. Após levantamento para a área, a defesa do Flamengo não conseguiu afastar e Manoel acertou uma bicicleta abrindo em grande estilo o placar para os donos da casa.

O gol despertou o Flamengo que reagiu logo em seguida. Aos 20 minutos, Bruno Henrique aproveitou a falha de Tibiri e tocou para Pedro, que voltou ao time titular de Paulo Sousa e aproveitou para deixar a sua marca na partida.

O jogo continuou equilibrado, mas o Flamengo conseguiu a virada. Aos 33 minutos, João Gomes apareceu dentro da área para concluir bela jogada coletiva da equipe carioca e colocou o Rubro-Negro em vantagem no confronto.

Os últimos minutos da partida foram agitados. Pedro teve uma boa oportunidade, mas acabou finalizando na trave. O Altos não desistiu e tentou da sua maneira conseguir o empate. Porém, nenhuma da duas equipes ampliou o placar e a partida terminou com vitória dos cariocas no Piauí.

FICHA TÉCNICA

ALTOS 1 x 2 FLAMENGO



Local: Albertão, em Teresina (PI)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões Amarelos: Fábio Aguiar e Lídio (Altos)

Cartões Vermelhos: -

Renda/ Público: -

Gols: Manoel, aos 16, Pedro, aos 19 e João Gomes, aos 33 do segundo tempo



ALTOS: Marcelo; Júlio Ferrari (Danilo), Fábio Aguiar, Lucas Souza e Dieyson; Sousa Tibiri (Bruno Sousa), Marconi (Lídio), Diego Viana; Elielton (Danillo Bala), Betinho e Manoel (Dieguinho) / Técnico: Francisco Diá



FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Marcos Paulo); Daniel Cabral (João Gomes), Diego, Igor Jesus (Lázaro); Bruno Henrique (Peterson), Marinho (Vitor Hugo) e Pedro / Técnico: Paulo Sousa