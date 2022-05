Gramado do Albertão reformado com verba do Flamengo intriga rubro-negros - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 01/05/2022 17:29

Em partida válida pela Copa do Brasil, o Altos-PI recebe o Flamengo, neste domingo (1), às 18h, no Estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. A fim de os jogadores rubro-negros terem uma boa performance, o clube carioca disponibilizou R$ 100 mil para que melhoras no gramado fossem realizadas. Contudo, o estado do 'tapete', aparentemente, permanece com desníveis, segundo vídeo publicado no Twitter pelo "Sou do Nação Fla".

Acostumado com gramados de Série A, o Flamengo arcou com reformas para evitar, também, lesão de seus jogadores. Ainda, fez a poupança de alguns titulares como Gabigol e Everton Ribeiro, que não viajaram para o Piauí. Dessa forma, Paulo Sousa definiu o time para encarar o Altos com: Santos, David Luiz, Pablo e Léo Pereira; Rodinei, Ayrton Lucas, João Gomes e Diego Ribas; Lázaro, Bruno Henrique e Pedro.