Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodrigo Caio Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/04/2022 16:23 | Atualizado 30/04/2022 16:24

Rio - O Flamengo terá uma equipe bem diferente na estreia da Copa do Brasil. Paulo Sousa preservou muitos titulares na lista de relacionados para o jogo contra o Altos, do Piauí, fora de casa, neste domingo. Há também algumas novidades. O zagueiro Rodrigo Caio está de volta após cinco meses e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas pode fazer sua estreia pelo clube carioca.

Rodrigo Caio está de volta após realizar uma artroscopia no joelho direito em dezembro do ano passado. O jogador passou por problemas físicos e somente agora tem condições de jogo. Reforço para a temporada, Ayrton Lucas foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia com a camisa do Flamengo na partida deste domingo. O atleta está emprestado pelo Spartak Moscou, da Rússia.



Alguns jogadores importantes foram preservados por Paulo Sousa. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Andreas Pereira, Filipe Luis, Willian Arão e Thiago Maia estão fora da lista do português e não entrarão em campo no duelo desde domingo.



O comandante deu oportunidade para jovens que fazem parte do time sub-20 do Flamengo. Foram relacionados: o zagueiro Cleiton, os volantes Daniel Cabral e Igor Jesus, o lateral-direito Wesley, o lateral-esquerdo Marcos Paulo, o meia Victor Hugo, o meia-atacante Petterson e o zagueiro Iago.