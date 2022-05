Poupado no domingo, Gabigol retorna ao time do Flamengo contra o Talleres - Marcelo Cortes/Flamengo

Poupado no domingo, Gabigol retorna ao time do Flamengo contra o TalleresMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/05/2022 12:00

Com três vitórias em três rodadas na Libertadores de 2022, o Flamengo garante a vaga para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência, caso mantenha os 100% de aproveitamento nesta quarta-feira, às 19h contra o Talleres, na Argentina. Até mesmo um empate fora de casa pode garantir o Rubro-Negro, que neste caso precisará ficar de olho no duelo do Universidad Católica (CHI) contra o Sporting Cristal (PER).

Com nove pontos, o Flamengo é o líder isolado do Grupo H e, se vencer o Talleres, com seis, chegará a 12 e não poderá ser mais alcançado por duas equipes. Afinal, caso a Católica, com três, vença fora de casa o Sporting Cristal, também irá para seis, mas argentinos e chilenos ainda se enfrentam e um ficará pelo caminho.



Em caso de empate, o Flamengo chegará a 10 pontos e precisará torcer por uma derrota da Católica, que permaneceria com três pontos e não poderia alcançar o clube nas últimas duas rodadas, assim como o Sporting Cristal. Já se perder nesta quarta-feira, o Rubro-Negro terá de esperar a próxima rodada para se garantir nas oitavas de final da Libertadores.



Uma classificação antecipada garantirá ao técnico Paulo Sousa mais tranquilidade para rodar o elenco e poupar jogadores nas últimas duas rodadas, visando à maratona nas próximas semanas, com jogos a cada três dias.