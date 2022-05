Pedro com o novo uniforme 2 do Flamengo - Divulgação/C.R. Flamengo

Pedro com o novo uniforme 2 do FlamengoDivulgação/C.R. Flamengo

Publicado 03/05/2022 18:37

Rio - O comentarista do Arena SBT Cicinho afirmou que Pedro parece "satisfeito" por estar no banco de reservas do Flamengo. Para o ex-jogador, o atacante rubro-negro poderia jogar em qualquer clube, mas parece não querer.



"É complicado falar, mas o Pedro parece ser conformado com o banco do Flamengo, quer viver de status. Ele tem qualidade para jogar em qualquer time se ele quisesse, mas ele não quer, então que fique no banco do Flamengo. Mas se ele quer ser titular, precisa se empenhar mais", disse Cicinho.



No último domingo (01), após a partida contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, Pedro rebateu os comentários feitos em cima da sua carreira.



"As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas o Paulo (Sousa) tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, que é trabalhar, dar o meu melhor no dia a dia", falou o jogador.



Ainda no domingo, Pedro foi até as redes sociais para publicar uma mensagem direcionada à torcida do Flamengo. O atacante deu continuidade a explicação sobre sua situação no clube e deixou o futuro em aberto: "O que será daqui pra frente? Não consigo prever".



Em fevereiro, o Palmeiras buscou informações e sinalizou uma oferta de mais de R$ 100 milhões por Pedro. O Flamengo, que tem contrato com o atacante até dezembro de 2025, não abriu a tratativa. A multa rescisória do centroavante para o mercado nacional está estipulada em contrato em 100 milhões de euros.