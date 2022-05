Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Vice de futebol do Flamengo - Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/05/2022 17:37

Rio - Marcos Braz será ausência na viagem do Flamengo para Córdoba, na Argentina, nesta terça-feira, para o jogo contra o Talleres-ARG, pela Libertadores. O dirigente está afastado das viagens por conta de um problema de saúde. A informação é do portal "S1 Live".

Antes da partida desta quarta-feira, Braz também perdeu os dois últimos jogos do Flamengo fora de casa. O vice de futebol rubro-negro está em fase final de tratamento para estancar um alto nível de insulina no pâncreas. Para isso, precisa manter uma alimentação regrada, praticar exercícios físicos e ter boas noites de sono, além de tomar a medicação corretamente.

Apesar do problema de saúde, Marcos Braz tem cumprido normalmente sua rotina de trabalho no Rio. O dirigente tem marcado presença diariamente no Ninho do Urubu e participado de reuniões com jogadores e diretoria.