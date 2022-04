Andreas Pereira sofreu pancada nas costas em jogo contra o Universidad Católica - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/04/2022 16:53

Rio - Após divulgar a lista de relacionados para a estreia na Copa do Brasil, diante do Altos-PI, no domingo (1), o Flamengo anunciou que Andreas Pereira não viajará com a equipe para o Piauí após relatar dores. O jogador sofreu uma pancada nas costas na partida contra a Universidad Católica, no Chile, na última quinta-feira (28), pela Libertadores. Mas, não há motivos para o departamento médico se preocupar.

Ao decorrer do último jogo em que atuou, Andreas entrou no intervalo substituindo João Gomes. Em cerca de 45 minutos, ele deu dois chutes ao gol, além de ter criado uma grande chance. O atleta teve o total de 47 toques na bola e acertou 14 dos 22 passes que tentou.

Além da poupança de Andreas Pereira, o treinador Paulo Sousa também liberou Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Filipe Luís. Por isso, o Flamengo deve dar oportunidade para outros jogadores na estreia do clube na Copa do Brasil, que acontece neste domingo (1), às 18h, no Estádio Albertão, no Piauí.