Rio - O lateral-direito Maurício Isla, de 33 anos e jogador da seleção chilena, chegou ao Flamengo com status de ter passado por grandes clubes como Udinese (ITA), Juventus (ITA) e Fenerbahçe (TUR). Contudo, atleta vem sofrendo críticas por não estar desempenhando o futebol esperado. Mesmo assim, o Rubro-Negro afirmou que planeja ficar com o jogador até dezembro de 2022, quando o contrato se encerra.

Devido ao baixo rendimento na última partida em que o Flamengo venceu o Universidad Católica, por 3 a 2, pela Libertadores, Isla foi um dos mais apontados e, por conta de sua irregularidade, existiu rumores de uma possível saída do jogador na janela de transferência do meio deste ano. Porém, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, descartou a possibilidade e admitiu o desejo pela permanência do atleta.

"Gostamos muito de Mauricio Isla, ele tem contrato com o Flamengo, é um grande jogador, é um grande ídolo do clube e da seleção chilena. Ele está jogando a Libertadores", disse, em entrevista ao jornal AS, do Chile, antes de completar sobre contato de outro clube interessado: "Não, não (houve contato), queremos ele no Flamengo. Que ele fique aqui, feliz e jogando muito bem", concluiu.

O lateral já chegou a ser terceira opção em sua posição. Mas, com a contusão de Matheuzinho e falhas seguidas de Rodinei, Isla assumiu a titularidade nas últimas partidas. Sem corresponder as expectativas dentro das quatro linhas, ele cometeu o pênalti que deu a vitória de 1 a 0 do Athlético-PR, no último sábado (23) e, marcou um gol contra no jogo diante do Universidad Católica, na quinta-feira (28).