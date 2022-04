Francisco Diá, técnico do Altos - Divulgação/ Altos-PI

Publicado 30/04/2022 10:43

Técnico do Altos-PI há menos de uma semana, Francisco Diá escalará um time misto diante do Flamengo, neste domingo, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista à Rádio Globo, o treinador projetou o duelo, que será no Estádio Albertão, em Teresina, e explicou os motivos da decisão.

"Na quarta-feira tem um jogo muito importante, contra o ABC, e nossa equipe está na zona de rebaixamento. A gente pensa em uma equipe alternativa da que vinha jogando. O jogo contra o Flamengo é muito importante, mas mais importante ainda é o jogo de quarta-feira, onde brigamos por reverter essa situação. A dificuldade de desclassificar o Flamengo é muito maior", afirmou.

Francisco Diá foi anunciado pelo Altos-PI no dia 26 de abril e fará sua estreia contra o Flamengo, neste domingo. O treinador assume o clube em situação difícil na Série C do Campeonato Brasileiro: é uma das três equipes - junto com Vitória e Atlético-CE - que não somou pontos após três rodadas e está no Z4.



Portanto, o foco do técnico Francisco Diá é recuperar a equipe na Série C. Na quarta, o clube recebe o ABC, que divide a liderança com Botafogo-SP, Mirassol, Manaus e Floresta, todos com sete pontos após três partidas, em Teresina.



O treinador fez elogios ao elenco do Flamengo e ao trabalho de Paulo Sousa, celebrando o fato de ter a oportunidades de enfrentar o adversário duas vezes.

"É uma equipe que vem crescendo de produção, bem treinada, e com valores de nível de Copa do Mundo. Nós estamos chegando. Tenho 26 anos de carreira, talvez tenha enfrentado todos os clubes do futebol brasileiro. Nunca tinha enfrentado o Flamengo. Tinha essa vontade, não só aqui, mas no Maracanã."