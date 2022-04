Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/04/2022 17:58

O Flamengo está no mercado em busca de reforços para as categorias de base e, nesta sexta-feira, assinou contrato com um meia-atacante que estava no Palmeiras, clube que tem sido o rival do Rubro-Negro nos últimos anos.

Gustavinho assinou o seu contrato com o Flamengo, válido até 2025. O meia-atacante tem 16 anos (completa 17 mês que vem) e chega, inicialmente, para fazer parte do time sub-17.

O garoto entrou no radar da equipe de scout e análise do Flamengo ainda em 2021 e, neste ano, a diretoria conseguiu contratar Gustavinho, que chega com status de promessa brasileira.