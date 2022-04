Jogadores do Talleres no duelo contra o Flamengo - Staff images /CONMEBOL

Jogadores do Talleres no duelo contra o FlamengoStaff images /CONMEBOL

Publicado 29/04/2022 14:57

Rio - Após uma semana manchada por diversos ataques racistas contra torcedores brasileiros, o Talleres, da Argentina, prometeu fazer uma recepção especial aos jogadores e torcedores do Flamengo. Em vídeo publicado pelo jornal "La Voz", torcedores do clube de Córdoba disseram ter sido muito bem recebidos no Rio de Janeiro, e prometeram fazer grande festa na chegada do Flamengo a Argentina.

Confira a mensagem dos torcedores do Talleres para os do Flamengo:

Nas redes sociais, uma filial do Talleres em São Paulo repudiou os atos racistas cometidos por outros clubes nos últimos dias:

"Enquanto os times “grandes” de Buenos Aires são notícia por atos racistas , nós esperamos o Flamengo de braços abertos , com muita música, choripan e fernet. Bem-vindos a Córdoba, Flamengo", publicou a filial do clube argentino.



O duelo entre Flamengo e Talleres está marcado para a próxima quarta-feira (04), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes. No entanto, o Rubro-Negro ainda possui outro desafio antes do duelo pela Copa Libertadores. Neste domingo (01), o clube enfrentará o Altos, do Piauí, às 18h, no Estádio Albertão, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil.