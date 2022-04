O campeão mundial Isaquias Queiroz - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 29/04/2022 12:22

Rio - O Flamengo segue investindo nos Esportes Olímpicos e anunciou a renovação de contrato com Isaquias Queiroz, referência brasileira na Canoagem. Dono de quatro medalhas olímpicas, o atleta está no Rubro-Negro desde 2019, quando iniciou sua segunda passagem clube e, assina sua quarta temporada seguida. Além disso, Jacky Godmann, que foi quarto colocado nos Jogos de Tóquio ao lago do próprio Isaquias, também assinou contrato.

"O treinamento aqui está pesado porque ano pós Olimpíadas é bem difícil pois a gente vem se preparando para o objetivo que é a medalha olímpica. Nosso objetivo é Paris, mas mesmo assim temos que chegar bem preparados para a Copa do Mundo que vai ter em maio, o Mundial em agosto, Pan-Americano depois, Jogos Sul-Americanos… temos que estar bem preparados para representar bem o Flamengo, o Manto Sagrado", disse Isaquias.

O atleta tem quatro medalhas olímpicas, sendo ouro no C1 1000m nos Jogos de Tóquio 2020, além das pratas no C1 1000m e C2 1000m e bronze no C1 200m no Rio, em 2016. Isaquias também foi ao pódio 12 vezes em Campeonatos Mundiais, com seis ouros e seis bronzes.