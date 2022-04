Flamengo - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 28/04/2022 22:04

O Flamengo venceu a Universidad Católica por 3 a 2, no Chile, mas não foi um jogo fácil, e os torcedores culparam o técnico Paulo Sousa pela dificuldade na vitória por conta das saídas de Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, no mesmo momento, aos 18 minutos do segundo tempo, para as entradas de Diego, Marinho e Lázaro, respectivamente.

A partir daí, o time do Flamengo caiu de rendimento, sobretudo por conta da ausência de Arrascaeta, mas Lázaro, com um golaço, conseguiu fazer o gol da vitória rubro-negro. Após o triunfo, Paulo Sousa explicou as três alterações.

"O Everton (Ribeiro) tem fortes dores musculares, na panturillha e procura recuperar para poder nos ajudar e hoje foi um jogo difícil para ele. Muita pressão, muito jogo no ano. O Arrascaeta teve uma no seu músculo, ou seja, vinha com alguma dificuldade. O Bruno (Henrique), vocês sabem, voltou de lesão."