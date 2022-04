Gabigol - Divulgação

GabigolDivulgação

Publicado 28/04/2022 20:26

Rio - Gabriel Barbosa bateu mais um recorde pessoal nesta quinta-feira (28), durante o confronto do Flamengo contra a Universidad Católica, do Chile, pela Copa Libertadores da América. Ao marcar dois gols ainda no primeiro tempo da partida, Gabigol ultrapassou Fred e Palhinha e se tornou o segundo maior artilheiro entre atletas brasileiros na história da competição.

Com os dois gols marcados, Gabi chegou aos 26 na competição. Destes, 25 foram pelo Flamengo e um foi na época em que o atacante defendia o Santos.

Com isso, Gabigol chega cada vez mais perto da artilharia entre brasileiros na Libertadores. Para isso, o atacante precisará ultrapassar Luizão, que já marcou 29 vezes na competição. Quem também pode brigar pelo título é Bruno Henrique, que possui 18 gols marcados.