Arturo Vidal - Reprodução

Publicado 28/04/2022 16:32

Rio - O nome de Arturo Vidal vem ganhando força a cada dia no Flamengo. De acordo com o jornalista Thiago Asmar, ex-Rede Globo, e atual dono do canal do YouTube, Pilhado, as duas partes têm uma negociação em estado avançado. O chileno defende a Inter de Milão, mas irá deixar o clube no meio de 2022.

Além disso, Asmar ainda falou que o Rubro-Negro segue interessado na contratação de Thiago Mendes, jogador do Lyon. O Fla tenta o reforço do atleta desde o ano passado, mas o clube francês não liberou. A sua contratação não depende do negócio com Vidal e ambos podem fechar com o clube carioca.

O jogador, de 34 anos, tem contrato com o clube italiano até o o fim da temporada europeia no meio do ano e já deixou publicamente exposto o seu interesse de defender o clube carioca. Recentemente, Vidal chegou a comemorar o gol marcado por Isla na vitória do Flamengo sobre o São Paulo pelo Brasileirão.

Um dos principais jogadores da história da seleção chilena, Vidal tem carreira europeia consolidada. Além da Inter de Milão, o meia atuou pela Juventus, pelo Bayern e também pelo Barcelona.