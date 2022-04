Estádio Albertão, casa do Altos-PI - Divulgação

Publicado 27/04/2022 18:38 | Atualizado 27/04/2022 18:41

O Flamengo entra em campo nesta quinta contra a Universidad Católica, fora de casa, pela Copa Libertadores. No entanto, três dias depois (1º de maio), medirá forças contra o Altos-PI, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em um duelo cercado de expectativa pela população piauiense. Em conversa exclusiva com o LANCE!, Warton Lacerda, presidente licenciado do Altos - hoje deputado estadual - informou que restam apenas 800 ingressos dos 25 mil colocados à venda no Albertão.



"Há apenas 800 ingressos da carga de 25 mil liberados pelo Corpo de Bombeiros, na bilheteria. A expectativa é grande não só para o Altos como para a cidade e o Estado do Piauí. Fico feliz em receber o Flamengo aqui. Vai ser um grande espetáculo, fé em Deus. Estamos organizando o Altos para fazer um bom jogo. É improvável, mas impossível não é para a gente beliscar. Vamos trabalhar para isso", revelou.



Para o duelo, o Rubro-Negro decidiu realizar algumas melhorias no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão. Com isso, as principais medidas são a uniformização, rebaixamento e nivelamento do gramado. De acordo com o laudo do Corpo de Bombeiros, a capacidade para o jogo será de 25 mil lugares para a segurança do público.

Os valores dos ingressos causaram espanto e alguns memes nas redes sociais. Apesar dos bilhetes custarem de R$ 75 a R$ 300, as filas foram longas desde o início das vendas na última terça-feira. Dos 25 mil, 11 mil e quinhentos serão destinados à arquibancada, enquanto 6500 são referentes à geral e 7000 cadeiras.



O Altos anunciou o treinador Francisco Diá, que tem passagens por Juazeirense, Ferroviário, ABC, Campinense, Sampaio Corrêa, América-RN, ASA, Nacional-AM e Icasa. O novo comandante irá estrear justamente no domingo, às 18h, no Albertão. Ele substitui Agnaldo Liz, que foi desligado do clube na última semana.



Além da Copa do Brasil, o Altos-PI terá pela frente a disputa da Série C do Brasileirão. A equipe ainda não pontuou na competição, perdendo os três primeiros jogos. O próximo compromisso será no dia 4, em casa, diante do ABC, às 19h.

"Diá já trabalhou comigo em 2017, mas teve que sair por causa de uma proposta melhor. É um treinador que tem acesso, faz um time competitivo. A expectativa é que dê uma organizada no time. Nós estamos pecando muito na parte defensiva. A expectativa é que a gente faça um bom jogo contra o Flamengo e ter uma sequência boa na Série C. Expectativa muito boa. A torcida do Piauí e do Altos gosta muito dele. Acredito que irá ajudar", salientou.



Nas fases anteriores, o alviverde eliminou o Sport ao vencer por 1 a 0, e passou pelo ABC, nos pênaltis. Essa é a primeira vez que o clube garante vaga na terceira fase da competição nacional e já acumulou R$ 3,2 milhões de premiação. No sorteio, o adversário será justamente o Flamengo de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e cia, o que gera expectativa em todo estado.

Os comandados de Paulo Sousa entram direto na terceira fase da competição por disputar a Copa Libertadores. O duelo de volta está marcado para o dia 21, às 16h, no Maracanã. Antes disso, a equipe dará sequência ao Campeonato Brasileiro e ao Grupo H da competição continental.