Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 27/04/2022 15:43

Matheuzinho já se tornou realidade no elenco rubro-negro Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O Flamengo está sendo alvo de uma ação na Justiça movida pelo Londrina por conta da renovação do lateral Matheuzinho. No processo, o time paranaense pede que o Rubro-Negro dê andamento na publicação da renovação até 2025, anunciada em novembro de 2020. A informação é do site "GE".

O Londrina entrou com a ação pelo fato de ser dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, que foi negociado ao Flamengo em 2019 por R$ 1,2 milhão. Caso o jogador seja negociado com seu novo contrato, o Tubarão teria direito a metade do valor. No entanto, se o Matheuzinho for negociado pelo Flamengo com o vínculo atual, que vai até o fim de 2022, os paranaenses sairão de mãos abanando.

Mesmo com o anuncio da renovação feito em 2020, o Londrina alega que o novo contrato de Matheuzinho nunca foi publicado no BID.



"Estamos cobrando a apresentação do contrato, que eles anunciaram, tiraram foto e oficializaram. É um interesse nosso, temos 50% dos direitos econômicos. Nós tivemos um princípio de negociação em 2020, por mais uma parte dos direitos do Matheuzinho, mas acabou que não foi concretizado. Agora estamos pedindo para que o Flamengo dê andamento na renovação que eles mesmos anunciaram", afirmou o gestor do Londrina, Sergio Malucelli, ao "GE".

Atualmente, Matheuzinho tem disputado a posição no Flamengo com Isla e Rodinei. No clube desde 2019, o jovem de 21 anos já disputou 93 partidas pelo Rubro-Negro, 47 delas como titular.