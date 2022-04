Estádio Albertão, casa do Altos-PI - Divulgação

26/04/2022

Rio - O Altos, clube do Piauí que enfrentará o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, chamou a atenção com um dos pontos de venda de ingressos para o duelo contra o Rubro-Negro. Além do Estádio Albertão e de dois centros musicais, a casa do presidente do clube Warton Lacerda, efetivado como deputado estadual da Assembleia Legislativa do Piauí em setembro de 2021, foi escolhida para ser um dos pontos de venda das entradas para o confronto. No entanto, a residência deixou de ser um local para a compra dos bilhetes.

Em conversa com o portal "GE", Warton Lacerda revelou que teve que alterar o local por ter recebido uma denúncia na justiça "por questões políticas".

Vale destacar que Warton é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), e conseguiu a sua vaga após a ex-deputada Flora Izabel renunciar ao mandato para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado.

Como dito anteriormente, Flamengo e Altos-PI se enfrentarão na terceira fase da Copa do Brasil. O duelo de ida será realizado no próximo domingo (01), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Albertão. O confronto de volta está marcado para o dia 21 de maio, no Maracanã.