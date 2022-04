Lucas Paquetá quando ainda atuava pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá quando ainda atuava pelo FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/04/2022 15:54

Destacado no Lyon, da França, Lucas Paquetá estaria sendo sondado por outros gigantes da Europa. De acordo com o portal canadense “Chronicle”, o jogador é o principal alvo do Newcastle, da Inglaterra, para a próxima temporada. E, segundo informações recentes do site ‘Calciomercato’, o meia pode ser desejo do Paris Saint-Germain, da França, e, do Arsenal, da Inglaterra.



O ‘assédio’ dos clubes europeus pelo brasileiro pode ser justificado pela ascensão do jogador na temporada pelo Lyon. Paquetá assumiu a camisa 10 do clube francês e em 41 jogos disputados até o momento, o meia marcou dez gols e deu sete assistências, o que totaliza participação direta em 17 bolas nas redes.



Lucas Paquetá, cria do Flamengo, tem contrato com o Lyon até 2025 e é avaliado em 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 186 milhões na cotação atual) pelo site “Transfermarkt”.