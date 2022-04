Nova camisa de goleiros do Flamengo - Reprodução

Publicado 25/04/2022 16:24 | Atualizado 25/04/2022 16:36

Rio - O novo uniforme de goleiros do Flamengo, que deve ser anunciado oficialmente ainda nesta segunda-feira (25), já teve as suas imagens vazadas na Internet. O uniforme foi visto pela primeira vez numa atualização do game FIFA 22, que já trouxe o novo modelo para o Rubro-Negro. Pouco tempo depois, imagens reais da camisa foram divulgadas na web. A informação do novo modelo foi divulgada pela jornalista Raisa Simplicio, do "GOAL".

Com a cor azul claro e detalhes em branco, o uniforme seguirá a mesma linha das camisas de goleiros utilizadas pelos demais clubes patrocinados pela Adidas ao redor de todo o planeta.

Confira as imagens do novo uniforme de goleiros do Flamengo:

O produto, inclusive, já foi posto a venda por sites especializados. O valor da camisa é de R$ 279,99.