Téo JoséDivulgação

Publicado 25/04/2022 14:42

Rio - Após ironizar a arbitragem brasileira e dizer que "iria para a delegacia" se cometesse uma falta como a de Hulk, do Atlético-MG, Gabigol foi alvo de críticas do narrador Téo José, do SBT.

Durante o programa "SBT Sports Rio", o profissional, de 58 anos, comparou o atacante do Flamengo com Arthur Aguiar, finalista do Big Brother Brasil 2022.

"Às vezes, Gabigol parece o Arthur Aguiar, do BBB 22. Se vitimiza por tudo", disse Téo José.

Após o comentário de Téo José, muitos torcedores foram até as redes sociais defender o atacante do Rubro-Negro, e criticar a fala do narrador.



Vale relembrar que em setembro do ano passado, Gabigol recebeu um cartão amarelo no duelo contra o Internacional, aplaudiu a arbitragem e acabou sendo expulso. Ao se retirar do gramado, o atacante do Flamengo disse que "O futebol brasileiro é uma várzea". Por conta de sua declaração, Gabriel Barbosa foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).