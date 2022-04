Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/04/2022 10:52

Rio - Após a derrota diante do Athletico Paranaense no último sábado (23), na Arena da Baixada, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu críticas. No jogo, o treinador Paulo Sousa fez poupança de alguns titulares a fim de oportunizar vagas para jogadores com baixa rodagem, por exemplo, os atacantes Marinho e Pedro.

Marinho 'errou tudo' em campo, segundo o jornalista Thiago Asmar, da Rádio Jovem Pan, que não poupou sua opinião ao falar da insistência do técnico português no atacante: "Ele (Paulo Sousa) insistiu no Marinho, que está numa má fase, demorou a tirar. O Marinho errou tudo, tudo o que tentou, ele errou. Só reclamava da arbitragem", disparou.

Lázaro também foi mira dos comentários. Asmar teria apurado junto a uma fonte de bastidor no clube que o atacante foi cobrado por Paulo Sousa ao término da partida. O jovem jogador, que atuou pelo lado direito, rebateu dizendo que não está acostumado a jogar em uma posição oposta à sua origem.

"Eu não estou me adaptando do outro lado", teria dito Lázaro ao ser questionado pelo treinador do Flamengo, sendo rebatido na sequência. "Tá bom, mas tem que fazer direito", teria respondido o português.

Ao divulgar o diálogo, o jornalista disse que não houve briga entre os dois, apenas uma discussão após cobrança, mas que é algo rotineiro e visto como oportunidade de evolução e fortalecimento dos laços entre atletas e comissão técnica.