Real Madrid estuda futuro de Reinier, que está no Borussia DortmundFoto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 24/04/2022 13:39

O Flamengo observa de longe a situação de Reinier, ex-jogador do clube que pertence ao Real Madrid. O meia foi emprestado por dois anos ao Borussia Dortmund, mas não obteve o sucesso esperado. Por isso, o jovem de 20 anos pode precisar atuar por outros times para ganhar minutagem dentro do cenário europeu.

Apesar de ser posse do Real Madrid há dois anos, o entendimento da direção era que o atleta devia ser emprestado para um time local europeu com o foco em se adaptar à liga e voltar ao gigante da Espanha. Encerrado o vínculo com o Borussia Dortmund, segundo o jornal espanhol "Marca", Reinier fará a pré-temporada com o clube merengue e caso não agrade, poderá ser negociado em contrato sem opção de compra com o Valência ou Real Bétis.

Retornar ao Flamengo não está nos planos de Reinier, mesmo sendo do interesse do clube carioca. Com a possibilidade de empréstimo a outros clubes locais, o jovem pensa em seguir no futebol europeu e deve ter os mesmos passos de outros atletas como o japonês Kubo, que foi emprestado para ganhar rodagem na La Liga.