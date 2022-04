Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/04/2022 16:14

Rio - O elenco e comissão técnica do Flamengo chegaram em Curitiba na noite da última sexta-feira para enfrentarem o Athletico-PR neste sábado, às 16h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, após a chegada, um torcedor rubro-negro surpreendeu o técnico Paulo Sousa com uma pergunta inusitada.

Na ocasião, o torcedor questionou Paulo Sousa se Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, da Alemanha, é cheiroso. Ante de se transferir ao Flamengo, o técnico português treinou o centroavante na seleção da Polônia.

"O Lewa é cheiroso?", questionou o jovem torcedor. "Lewandowski é cheiroso ou joga bem?", respondeu Paulo Sousa. E o menino logo insiste: "Ele joga bem, mas quero saber se é cheiroso". Em seguida, o técnico português esclareceu: "Joga bem e também deve ser (cheiroso)", brinca.