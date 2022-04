Paulo Sousa - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 23/04/2022 15:43 | Atualizado 23/04/2022 15:46

Rio - O Flamengo anunciou a escalação do time que irá enfrentar o Athletico-PR neste sábado, às 16h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro terá a estreia do zagueiro Pablo e a permanência do goleiro Hugo Souza debaixo das traves, enquanto Santos permanece no banco de reservas.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico-PR Foto: Divulgação/Flamengo

Além disso, o técnico português substituiu Gabigol por Pedro, com a companhia de Lázaro e Marinho no ataque do Flamengo. O meia uruguaio Arrascaeta segue como a ligação do meio-campo para servir os jogadores.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Isla, Pablo, Léo Pereira e Willian Arão; João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta; Marinho, Lázaro e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.