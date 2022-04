Flamengo não tem interesse em negociar o atacante Pedro - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/04/2022 16:17

Rio - O atacante Pedro passa por um momento conturbado no Flamengo, o que tem incomodado até mesmo seus familiares. Na noite da última quarta-feira, a mãe do jogador esteve no Maracanã acompanhando a partida entre o Rubro-Negro e o Palmeiras e acabou chorando por conta da falta de oportunidades do filho no time. Ele não foi acionado por Paulo Sousa durante o jogo.

Nos últimos jogos, Pedro tem perdido cada vez mais espaço com o técnico português. Nas últimas cinco partidas do Flamengo, o atacante atuou, ao todo, em apenas 34 minutos, o que o deixou desconfortável e acabou afetando sua mãe.

Apesar da situação, Pedro vem trabalhando forte para voltar a ter mais chances. No treino desta quinta-feira, o camisa 21 marcou seis gols em campo reduzido.

Vale lembrar que, na última janela de transferências, o Palmeiras tentou tirar Pedro do Flamengo. O Verdão estava disposto a oferecer R$ 110 milhões e mais dois atletas para contar com o jogador.