Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/04/2022 22:30

Muitos esperavam que Santos fosse ser titular nesta quarta-feira, no duelo do Flamengo com o Palmeiras, mas Paulo Sousa surpreendeu e manteve Hugo Sousa na equipe principal, o que gerou muitas críticas por parte da torcida rubro-negra.

Após o empate em 0 a 0 com o time paulista, Paulo Sousa falou sobre a escolha pela manutenção de Hugo Sousa no gol do Flamengo e explicou o motivo da decisão.

"Santos chegou passado quase três meses. Há um processo de crescimento de Hugo. Se Santos tivesse chegado antes, a nossa escolha poderia ser diferente. Vamos manter a mesma ideia. Ou seja, dar oportunidades a Hugo. Hoje ele foi extraordinário."

O elenco se reapresenta na manhã desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e inicia a preparação para o próximo duelo do Flamengo, que será no sábado, às 16h30, com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.