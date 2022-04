Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/04/2022 21:27

O Flamengo e o Palmeiras protagonizaram uma grande partida no Maracanã, sobretudo no primeiro tempo, e fizeram o valor do ingresso valer cada centavo. Mas, os rubro-negros (torcida única) que foram ao estádio, infelizmente, não conseguiram ver o fator mais importante no futebol: o gol. O duelo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado em 0 a 0.

Flamengo e Palmeiras fizeram uma partida compatível com o nível de seus elencos vencedores. Pressão na saída de bola, boas jogadas trabalhadas e muitas chances de gol. Mandante, o Flamengo chegou perto do primeiro gol em algumas vezes, duas delas com Arrascaeta ficando no quase. Em uma delas, após batida cruzada de Gabigol, o uruguaio se esticou todo, mas jogou a bola na rede pelo lado de fora. Depois, em um chute de fora da área, acertou a trave.

O Palmeiras também ficou muito perto de abrir o placar. Em uma saída rápida de Weverton, Dudu avançou pela direita e rolou para Raphael Veiga, que entrou livre e tocou para fora na saída de Hugo. O goleiro, por sinal, fez um milagre em chute de Danilo dentro da área no último minuto, uma linda defesa de puro reflexo.

No último minuto da etapa inicial, o Verdão ficou no quase e parou em Hugo Souza. Dudu recebeu na grande área e rolou para Danilo, que pegou de primeira para um milagre do goleiro rubro-negro.

No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor e conseguiu, nos 15 minutos iniciais, o que não havia feito anteriormente: adiantar a marcação e pressionar a saída de bola do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira não conseguia respirar e se via obrigada a dar bico para frente, algo que não é comum.

Aos 20 minutos, Paulo Sousa promoveu a primeira mudança na equipe: saiu Lázaro, que fez um grande primeiro, e entrou Marinho. O Rubro-Negro ganhou em velocidade, mas, efetivamente, o lado esquerdo não melhorou tanto como o treinador gostaria.

O Palmeiras, na estratégia já conhecida, de jogar no contra-ataque, não conseguia impor o seu estilo de jogo e sofria para tentar segurar o forte sistema ofensivo do Flamengo, sobretudo Everton Ribeiro, que estava em uma noite inspirada.

A partir dos 35 minutos, os dois times demonstraram desgaste, e o ritmo do jogo diminuiu. Mas, mesmo assim, o Flamengo conseguiu levar perigo ao gol alviverde. Marinho fez boa jogada pela esquerda, a zaga deu rebote, Arão pegou de primeira, e Weverton fez um milagre no Maracanã. Na jogada seguinte, Arão novamente. Em bola cruzada, o camisa 5 subiu e cabeceou, mas a zaga do Palmeiras corta mais uma, mas o resultado não foi alterado.

O Flamengo volta a campo no sábado para pegar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras terá um clássico, diante do Corinthians, no mesmo dia, mas às 19h.