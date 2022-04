Flamengo vem de boa vitória sobre o São Paulo, por 3 a 1, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/04/2022 15:45

Rio - Durante o programa "ESPN F90" desta quarta-feira (20), Sormani analisou o confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. O comentarista relembrou a final da Libertadores, comentou sobre o recente histórico dos clubes e comparou o elenco das duas equipes.

"Dos últimos 10 jogos, o Palmeiras só venceu um jogo do Flamengo. Isso é fato. E o Palmeiras vence o jogo mais importante que é a final da Libertadores, mas vence de um jeito que a vitória lhe foi entregue, o Palmeiras não conquistou. Se não tem a falha do Andreas Pereira, talvez o Palmeiras não tivesse feito. Mas a vitória nasce de uma falha", afirmou Sormani.

O comentarista também disse que as individualidades e a presença do torcedor podem equilibrar a partida no Maracanã.

"Acho que o jogo do Flamengo se encaixa melhor com o jogo do Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha ganhado a Libertadores, embora o Paulo Souza esteja em início de trabalho e o Abel já tenha o time na mão, tem coisas que dão uma equilibrada para esse jogo. A presença do torcedor no Maracanã e as individualidades vão ser importantes", disse o comentarista.

Sormani concluiu dizendo que o elenco do Flamengo é superior ao do Palmeiras.



"O Flamengo tem jogadores muito bons. Então, eu acho que isso equilibra. Eu acho o Flamengo melhor do que o Palmeiras, mas não está jogando melhor do que o Palmeiras. O elenco do Flamengo é melhor do que o Palmeiras. É um baita jogo", concluiu.



Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.