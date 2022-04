Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 20/04/2022 14:32

Rio - O apresentador Neto fez duras críticas à postura do Flamengo. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o ex-jogador falou sobre a "soberba" do Rubro-Negro e apostou em uma vitória do Palmeiras no duelo desta noite, no Maracanã.

“Hoje, a referência é o Palmeiras. E o time mais soberbo hoje é o Flamengo. Por quê? Porque acha que vai ganhar tudo, que tem os melhores jogadores, que tem o melhor técnico. Fizeram um monte de ”caca” depois da saída do Jorge Jesus. E não tem estádio!”, afirmou.

“Sabe onde o Flamengo joga no Rio de Janeiro? No Maracanã, que é do povo. Sabe onde jogou durante todo esse tempo? No Maracanã. Quem patrocinou o Flamengo? A Petrobras! E não tem nem estádio! É uma torcida terceirizada em muitas vezes. É uma das maiores do mundo? É. Mas ficou tão soberba que o Palmeiras só aqui! E hoje vai dar Palmeiras”, finalizou.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.