Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/04/2022 12:42

Claudinho é o novo reforço do Flamengo para a base Reprodução Rio - O Flamengo acertou a contratação de dois jogadores que estavam no Palmeiras. Segundo o canal "Flazoeiro", trata-se do meia-atacante Claudinho e do atacante Gustavo Feliciano, ambos de 16 anos.

Claudinho é conhecido no futebol carioca. O jovem acumula passagens por Fluminense, Mesquita e São Cristóvão e era camisa 10 da equipe sub-16 do Palmeiras. Ele assinará contrato de formação com o Rubro-Negro nos próximos dias.

Já Gustavo Feliciano, também integrou a equipe sub-16 do Verdão. Além do Palmeiras, ele já defendeu a Portuguesa Santista.