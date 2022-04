João Gomes - Staff Images

Publicado 19/04/2022 18:50

Durante o programa "ESPN F90" desta terça-feira (19), Fábio Sormani deu uma opinião contundente sobre dois jogadores que estarão em campo nesta quarta (20) na partida entre Flamengo e Palmeiras. O comentarista comparou João Gomes com Danilo e afirmou que o volante da equipe alviverde é "mais completo".



Na visão do comentarista, João Gomes é um grande jogador, mas ainda é muito inferior ao Danilo.



"O Danilo é muito mais jogador do que o João Gomes. O Gomes é um grande jogador, mas o Danilo é mais técnico e mais completo", afirmou Sormani.



O comentarista chegou a dizer que no futuro, João Gomes pode alcançar o nível de Danilo. O volante da equipe alviverde vem sendo um dos destaques do Palmeiras nos últimos meses e muitos pedem uma convocação do jogador para a Seleção Brasileira.



João Gomes começou a ganhar espaço no time principal do Flamengo em meados de 2020, com Rogério Ceni. Aos poucos, o volante foi brigando por uma vaga na equipe e atualmente é titular incontestável no esquema de Paulo Souza.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Será a primeira vez que as equipes se enfrentarão após a final da Libertadores no ano passado.