Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 19/04/2022 14:31

Rio - A vitória sobre o São Paulo pode ter iniciado uma nova era em relação ao trabalho de Paulo Sousa no Flamengo. Além do resultado positivo, o desempenho da equipe carioca foi elogiado pela imprensa esportiva. O presidente Rodolfo Landim gostou do que viu em campo e destacou a evolução do português no comando do clube carioca.

"É um processo de evolução contínua, o Paulo vai conhecendo as características de cada jogador, e os jogadores vão conhecendo o Paulo. Para conseguir colocar em campo a característica de jogo que ele quer implementar no clube, as evoluções vão acontecer da maneira que idealizamos", afirmou em entrevista à FLA TV.

O Flamengo volta a enfrentar um adversário de peso nesta quarta-feira pelo Brasileirão. No Maracanã, a equipe de Paulo Sousa recebe o Palmeiras, de Abel Ferreira, em uma reedição da final da Libertadores de 2021. O Alviverde busca a sua primeira vitória na Série A.