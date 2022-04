Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/04/2022 11:45

A preparação do Flamengo para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta pelo Brasileirão, está finalizada. O técnico Paulo Sousa comandou uma atividade nesta manhã, no Ninho do Urubu, e a expectativa é pela presença de Pablo entre os relacionados. O zagueiro, mais uma vez, participou do treino ao lado do grupo enquanto o trabalho pôde ser acompanhado pelos jornalistas.

A escalação do Flamengo segue indefinida, começando pelo gol. Nas últimas duas partidas, contra Talleres (ARG) e São Paulo, Paulo Sousa escalou Santos e Hugo como titulares, respectivamente. Questionado, o treinador não deixou claro se fará um rodízio entre os goleiros nas Copas e no Brasileirão.

Se a expectativa é pela estreia de Pablo, por outro lado, são oito desfalques confirmados: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Fabricio Bruno, Marheuzinho, Ayrton Lucas, Matheus França, Vitinho e Bruno Henrique.

Uma provável escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras tem Santos (Hugo); Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Isla (Rodinei), João Gomes, Thiago Maia (Andreas Pereira) e Lázaro; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabi.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta, às 19h30 no Maracanã, em partida adiantada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro soma quatro pontos na tabela, enquanto o Alviverde tem um.