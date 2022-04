Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/04/2022 15:21

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, participou de uma entrevista no programa "Redação SporTV", nesta terça-feira, e avaliou o momento do clube carioca na temporada. Ao relembrar os protestos do último dia 8, no Ninho do Urubu, o dirigente criticou a postura dos membros das torcidas organizadas que abordaram jogadores e membros da comissão técnica antes da atividade no CT do Rubro-Negro.]

"Em relação aos episódios, tenho certeza que saiu do tom a manifestação. O Flamengo fez a requisição do policiamento, aumentou a segurança, mas acho que interessa que o Paulo tem o apoio total da diretoria. Ele precisa de tempo e será dado esse tempo para ele fazer e botar em prática o pensamento dele no dia a dia. Isso é no mundo inteiro. O futebol é muito imediato quanto aos resultados. Você tem a necessidade de ganhar sempre. A pressão no Flamengo não é comigo. No futuro, o próximo VP vai ter a mesma pressão que eu. Não quer dizer que a gente não se empenha para alcançar os resultados que o presidente Landim determina, que são as vitórias e os campeonatos", afirmou.

O dirigente também abordou o trabalho de Paulo Sousa, que após receber muitas críticas, principalmente depois da derrota na final do Carioca para o Fluminense, começa a apresentar uma evolução. Braz afirmou que o interesse no comandante se deu inicialmente em 2020 logo após a saída de Jorge Jesus.

"O ano não começou da maneira que a gente gostaria em relação aos resultados. Agora, é um projeto novo em que a gente contrata mais uma vez um técnico estrangeiro, com toda capacidade e que vem complementando no dia a dia o tipo de metodologia que ele entende que é o melhor para o Flamengo. (...) A primeira vez que a gente pensou no Paulo Sousa, que vimos a hipótese de acontecer, foi na pandemia, depois que o Jorge Jesus saiu. Ele estava no Bordeaux. A gente não teve tempo, tinha a imprevisibilidade da pandemia", disse.