Gerson Flamengo - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Gerson FlamengoFoto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/04/2022 12:37

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo no vitorioso ano de 2019, o volante Gerson não esconde seu desejo de retornar ao clube um dia. Nesta terça-feira, o pai do jogador, Marcão, esteve no Ninho do Urubu e projetou que o filho voltará a vestir a camisa rubro-negra no futuro.

“Daqui a pouco ele está aqui. Daqui a pouco. Já, já. Uma hora ele vai ter que vir, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo!”, disse Marcão ao ser perguntado pela jornalista Isabelle Costa, do "S1 Live".

Gerson vive bom momento no Olympique de Marselha e tem sido peça importante na equipe de Jorge Sampaoli. O ídolo rubro-negro tem contato com os franceses até junho de 2026.