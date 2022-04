Camisa do Fla eSports - Reprodução

Publicado 18/04/2022 18:44

Rio - Após a eliminação precoce do Flamengo no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), a torcida organizada Urubarons, focada nas equipes de esportes eletrônicos do Rubro-Negro, está planejando uma manifestação para a próxima quarta-feira (20), na sede social do clube, visando melhorias nas modalidades em que o clube disputa.

Um dos pedidos da torcida organizada é a saída da Simplicity eSports, empresa que possui os direitos da marca Fla eSports para as disputas de campeonatos (uma espécie de "SAF" dos esportes eletrônicos). Além disso, a Urubarons planeja realizar uma reunião com o conselho deliberativo do Rubro-Negro, no intuito de propor novas ideias para a marca.

Nos últimos tempos, um dos grandes pedidos da torcida Rubro-Negra foi a entrada do clube no Counter-Strike: Global Offensive. O Flamengo, inclusive, chegou a estudar um início na modalidade, com a antiga lineup do "O Plano". Porém, as negociações não avançaram.

Com a #PeloFlaeSports, a manifestação organizada pela Urubarons foi marcada para a próxima quarta-feira (20), às 12h (horário de Brasília), em frente à sede social do clube, na Gávea.