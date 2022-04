João Gomes - Staff Images

João GomesStaff Images

Publicado 18/04/2022 15:05

Rio - O Flamengo parece ter se conectado bem com os comandos do treinador Paulo Sousa em relação à vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O time mostrou volume de jogo, defesa, pressão e lances importantes para o resultado, que, de acordo com o jornalista André Rocha, do portal "Uol", teve grande colaboração dos jovens João Gomes e Lázaro. Para ele, a evolução da dupla tem influência do técnico português.

"João Gomes teve uma atuação portentosa. Nota dez. Não só pela reconhecida capacidade na marcação, com três desarmes, mas, principalmente, por passes que fugiram muito do trivial. Longos, achando os companheiros livres em progressão e acelerando os ataques. Bem diferente dos toques curtos, laterais e, muitas vezes, errados de outras partidas.", disse antes de completar:

"Lázaro ficou um pouco abaixo. Não tão participativo, até pela função mais específica como ponta/ala pela esquerda na variação do 3-4-2-1 com bola para as duas linhas de quatro na fase defensiva, mas igualmente desequilibrante. Conduzindo a bola com o pé direito, cortando para dentro e finalizando ou encontrando companheiros com liberdade.", pontuou.

Matheus França, que sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito quando estava em campo no duelo contra o São Paulo, também foi citado. Cria da base, ele tem previsão de cirurgia ainda nesta segunda-feira e deve ficar fora dos gramados por pelo menos três meses.

"As digitais do português, porém, estão bem claras no destaque dos meninos. A lamentar, a fratura na fíbula de Matheus França, que entrou bem nos minutos finais. Mas João Gomes e Lázaro representam com brilho os jovens da base que ganharam espaço e relevância. Pontos para Paulo Sousa.", concluiu.