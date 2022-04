Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 18/04/2022 12:34

Rio - O atacante Vitinho, de 28 anos, pode não permanecer no Flamengo no ano que vem. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o jogador vem recebendo sondagens de clubes asiáticos e pode deixar o clube carioca. O atleta tem contrato com o Rubro-Negro somente até o final do ano.

As duas partes vinham negociando uma renovação de contrato, porém, as conversas acabaram se esfriando. Na atual temporada, Vitinho atuou em 11 partidas com a camisa do Flamengo, porém, o jogador foi titular em apenas duas oportunidades com Paulo Sousa.

O atacante terminou a temporada de 2021 em alta, sendo o jogador com mais assistências do elenco: ao todo foram 15. Vitinho viveu seu melhor momento pelo Flamengo, desde que chegou ao clube em 2018, tendo marcado 14 vezes pelo Rubro-Negro no ano passado.

De acordo com o portal, Kawasaki Frontale, Kyoto Sanga e Yohohama Marinos, do Japão, e também de equipes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes teriam interesse em Vitinho. O atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano e deixar o Rubro-Negro de graça em 2023.